Николо Барелла: «Для меня честь находиться в «Интере» в период, когда он выиграл так много трофеев. Но успехи нельзя считать данностью – их нужно подтверждать каждый год» 

Николо Барелла высказался о трофеях «Интера».

«Для меня честь находиться в «Интере» в период, когда он выиграл так много трофеев. Но успехи нельзя считать данностью – их нужно подтверждать каждый год.

У нас были и победы, и поражения, но даже они помогали нам расти и становиться лучше, осознавать, каково это – носить эту футболку и выигрывать трофеи для наших болельщиков», – сказал хавбек, выигравший в составе «Интера » два скудетто, два Кубка Италии и три Суперкубка страны.

После 9 туров «Интер» занимает в Серии А 2-е место, отставая от «Наполи» на 4 очка.