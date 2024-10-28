Николо Барелла: «Для меня честь находиться в «Интере» в период, когда он выиграл так много трофеев. Но успехи нельзя считать данностью – их нужно подтверждать каждый год»
Николо Барелла высказался о трофеях «Интера».
«Для меня честь находиться в «Интере» в период, когда он выиграл так много трофеев. Но успехи нельзя считать данностью – их нужно подтверждать каждый год.
У нас были и победы, и поражения, но даже они помогали нам расти и становиться лучше, осознавать, каково это – носить эту футболку и выигрывать трофеи для наших болельщиков», – сказал хавбек, выигравший в составе «Интера» два скудетто, два Кубка Италии и три Суперкубка страны.
После 9 туров «Интер» занимает в Серии А 2-е место, отставая от «Наполи» на 4 очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportmediaset
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