Барелла готов тренироваться в общей группе «Интера». Хавбек может сыграть против «Ромы» или «Янг Бойз» после паузы на сборные
Николо Барелла приступит к тренировкам с «Интером».
У 27-летнего полузащитника диагностировали растяжение прямой мышцы правого бедра после матча с «Миланом» (1:2) в 5-м туре Серии А. Он пропустил 3 игры «Интера» до паузы на сборные.
Football Italia со ссылкой на Sky Sport сообщает, что Барелла готов приступить к тренировкам с общей группой во вторник.
Хавбек может сыграть с «Ромой» 20 октября либо появиться на поле в матче против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов 23 октября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
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