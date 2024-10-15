Барелла готов тренироваться в общей группе «Интера». Хавбек может сыграть против «Ромы» или «Янг Бойз» после паузы на сборные

Николо Барелла приступит к тренировкам с «Интером».

У 27-летнего полузащитника диагностировали растяжение прямой мышцы правого бедра после матча с «Миланом» (1:2) в 5-м туре Серии А. Он пропустил 3 игры «Интера » до паузы на сборные.

Football Italia со ссылкой на Sky Sport сообщает, что Барелла готов приступить к тренировкам с общей группой во вторник.

Хавбек может сыграть с «Ромой» 20 октября либо появиться на поле в матче против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов 23 октября.