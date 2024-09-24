У Бареллы растяжение мышц бедра. Хавбек пропустит 3 матча «Интера» и вернется после паузы на сборные
Николо Барелла пропустит несколько матчей из-за повреждения.
Сегодня «Интер» сообщил о травме полузащитника – у Бареллы диагностировано растяжение прямой мышцы правого бедра. В воскресном матче с «Миланом» (1:2) Николо покинул поле на 74-й минуте.
Football Italia со ссылкой на Sky Sport передает, что Барелла пропустит следующие три матча «Интера» – против «Удинезе», «Црвены Звезды» и «Торино». Хавбек будет готов играть после октябрьского перерыва на матчи сборных.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Интера»
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