У Бареллы растяжение мышц бедра. Хавбек пропустит 3 матча «Интера» и вернется после паузы на сборные

Николо Барелла пропустит несколько матчей из-за повреждения.

Сегодня «Интер» сообщил о травме полузащитника – у Бареллы диагностировано растяжение прямой мышцы правого бедра. В воскресном матче с «Миланом» (1:2) Николо покинул поле на 74-й минуте.

Football Italia со ссылкой на Sky Sport передает , что Барелла пропустит следующие три матча «Интера» – против «Удинезе», «Црвены Звезды» и «Торино». Хавбек будет готов играть после октябрьского перерыва на матчи сборных.