Сака о 2:2 с «Ливерпулем»: «В 1-м тайме «Арсенал» ничего не дал им сделать, но они забили со стандарта. Во 2-м соперник был лучше, инициатива перешла к ним»

Букайо Сака расстроен ничейным результатом против «Ливерпуля» (2:2).

«Расстроен, отдаю должное «Ливерпулю». У нас ощущение, что мы не отработали все 90 минут. В первом тайме мы показали свои качества, ничего им не дали сделать, но они забили со стандарта. Я не могу вспомнить у них другого момента. Во втором тайме мы были не очень хороши.

Они были интенсивнее, выигрывали больше единоборств, держали мяч дольше, и, естественно, инициатива перешла к ним, нам пришлось обороняться», – сказал вингер «Арсенала » в интервью Sky Sports.