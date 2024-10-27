Артета о 2:2 с «Ливерпулем»: «Арсенал» доминировал, особенно в 1-м тайме, и заслуживал победу. Нужно было забивать больше, играть смелее»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Ливерпулем».
Матч 9-го тура АПЛ завершился ничьей со счетом 2:2.
«Очень горжусь командой. Мы, как и хотели, играли смело, качественно и доминировали, особенно в первом тайме. В первом тайме нужно было забивать больше, во втором тайме они прибавили, а нам не хватило смелости.
Мы заслуживали победу в этом матче. Мы играли лучше. Оба пропущенных гола стали уроком для нас. Мы четко представляли, что нам нужно было делать, и проявили решительность и агрессию при игре с мячом и без него. Было еще несколько моментов, когда мы должны были отправлять мяч в сетку.
Нам нужно было играть смелее. Мы создали много моментов», – сказал Артета.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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