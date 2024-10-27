Ван Дейк о 2:2 с «Арсеналом»: «Ливерпуль» дважды отыгрался – это хорошо, берем очко и идем дальше. В Лондоне очень сложно играть, они создали крепкую команду»
Вирджил ван Дейк высказался о ничьей «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом» (2:2) .
«Здесь очень сложно играть. Они создали крепкую команду, и всем с ними тяжело. Дважды отыграться – это хорошо, берем очко и идем дальше.
Они очень сильны на стандартах, и когда меня держал Парти, он смотрел только на меня. Это была хорошая подача от Лучо (Луиса Диаса – Спортс’‘). Я стараюсь быть полезным на каждом стандарте, который у нас есть, и не допускать того, что произошло, это очень обидно.
В Лондоне у них есть поддержка болельщиков, и они придали им импульс. Нужно быть готовым к борьбе, потому что будут сложные моменты. Одно очко – и мы его берем», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости