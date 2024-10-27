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  • Ван Дейк о 2:2 с «Арсеналом»: «Ливерпуль» дважды отыгрался – это хорошо, берем очко и идем дальше. В Лондоне очень сложно играть, они создали крепкую команду»
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Ван Дейк о 2:2 с «Арсеналом»: «Ливерпуль» дважды отыгрался – это хорошо, берем очко и идем дальше. В Лондоне очень сложно играть, они создали крепкую команду»

Вирджил ван Дейк высказался о ничьей «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом» (2:2) .

«Здесь очень сложно играть. Они создали крепкую команду, и всем с ними тяжело. Дважды отыграться – это хорошо, берем очко и идем дальше.

Они очень сильны на стандартах, и когда меня держал Парти, он смотрел только на меня. Это была хорошая подача от Лучо (Луиса Диаса – Спортс’‘). Я стараюсь быть полезным на каждом стандарте, который у нас есть, и не допускать того, что произошло, это очень обидно.

В Лондоне у них есть поддержка болельщиков, и они придали им импульс. Нужно быть готовым к борьбе, потому что будут сложные моменты. Одно очко – и мы его берем», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoВирджил ван Дейк
logoЛуис Диас
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