Салах делит с Фаулером 8-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ – у них по 163 гола. Следующий – Анри со 175 мячами
Мохамед Салах опередил Джермейна Дефо в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
Сегодня вингер «Ливерпуля» отметился голом на 81-й минуте матча с «Арсеналом» (2:2).
На счету египтянина теперь 163 гола в высшей лиге Англии. Он обошел Дефо и делит с Робби Фаулером 8-е место по голам в истории Премьер-лиги.
Их опережают Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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