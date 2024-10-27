Салах делит с Фаулером 8-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ – у них по 163 гола. Следующий – Анри со 175 мячами

Мохамед Салах опередил Джермейна Дефо в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Сегодня вингер «Ливерпуля » отметился голом на 81-й минуте матча с «Арсеналом » (2:2).

На счету египтянина теперь 163 гола в высшей лиге Англии. Он обошел Дефо и делит с Робби Фаулером 8-е место по голам в истории Премьер-лиги.

Их опережают Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).