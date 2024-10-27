«Зенит» 3 матча подряд не побеждает «Локомотив» – ничья и 2 поражения

«Зенит» не побеждает «Локомотив» больше года.

В воскресенье команда Сергея Семака сыграла вничью с железнодорожниками в 13-м туре Мир РПЛ (1:1).

Перед этим «Зенит » потерпел два поражения от «Локомотива » (1:2 и 1:3) – оба в прошлом сезоне чемпионата России.

Последняя победа была в апреле 2023 года (2:1).