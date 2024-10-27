«Зенит» 3 матча подряд не побеждает «Локомотив» – ничья и 2 поражения
«Зенит» не побеждает «Локомотив» больше года.
В воскресенье команда Сергея Семака сыграла вничью с железнодорожниками в 13-м туре Мир РПЛ (1:1).
Перед этим «Зенит» потерпел два поражения от «Локомотива» (1:2 и 1:3) – оба в прошлом сезоне чемпионата России.
Последняя победа была в апреле 2023 года (2:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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