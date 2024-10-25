Ковтун о «Спартаке»: «При Абаскале молодые россияне прогрессировали, но с приходом Станковича приобрели новых иностранцев. Они результата не дают, а наши не играют и затухают»
Юрий Ковтун разочарован тем, как в «Спартаке» работают с российскими игроками.
«Был этап в прошлом сезоне, когда в «Спартаке» много играли молодые российские футболисты. При Абаскале вроде они и прогрессировали, но с приходом нового тренера приобрели новых иностранцев. Они сейчас толком не показывают футбола, которого от них ждут. А наши ребята немного затухают.
Медина, например, хорошо играл в ЦСКА, но в «Спартаке» растворяется. Мне кажется, есть даже такая тенденция у футболистов, приезжающих в «Спартак».
Хочется, чтобы приобретения иностранцев были точечными усилениями, а то россияне не играют, а они не дают результата. Это круговорот, и как из него выйти – нет ответа», – сказал бывший защитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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