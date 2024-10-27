Гончаренко об удалении «Пари НН» против «Спартака»: «Для команд второй восьмерки это как показательная порка. Надень Карапузов майку другой команды, то, может, будет желтая»

Виктор Гончаренко не согласен с удалением хавбека «Пари НН» против «Спартака».

В воскресенье «Пари НН» дома уступил «Спартака » (0:2). Карапузов был удален в добавленное ко второму тайму время. Игрок «Пари НН » шипами въехал в голень Эсекиэлю Барко.

– Насколько был обязателен подкат Карапузова и как прокомментируете это решение?

– Мы должны это принять, что по отношению к командам из второй восьмерки такие эпизоды будут как показательная порка. Если Карапузов наденет майку другой команды, то может, будет желтая или другой исход. Судьям надо показать, что они правильно оценивают эпизод, – сказал главный тренер «Пари НН».

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым .