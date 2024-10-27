«Один мой соотечественник навел на меня прицел. Скажи я что-то – последуют санкции». Станкович об отмене пенальти в матче с «Пари НН»
Красно-белые обыграли «Пари НН» со счетом 2:0 в 13-м туре Мир РПЛ. На 28-й минуте арбитр Владимир Москалев назначил пенальти в пользу «Спартака» после контакта Кристофера Мартинса и Никиты Медведева.
После просмотра повтора с помощью ВАР арбитр отменил решение и показал хавбеку москвичей желтую карточку за симуляцию.
– Как вы видите момент с падением Мартинса в штрафной в первом тайме: неудачная попытка заработать пенальти или же игровой момент?
– Я находился далеко от эпизода. Как я это видел – чистый пенальти. Но есть ВАР. Он увидел симуляцию – значит, симуляция.
Мне тут добавить нечего, иначе меня просто дисквалифицируют. Потому что есть один мой соотечественник (вероятно, Станкович намекнул на руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича – Спортс’‘), который навел на меня прицел. Так что скажи я что-то – последуют санкции, – сказал главный тренер «Спартака».
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