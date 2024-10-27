Деян Станкович прокомментировал эпизод с отменой пенальти «Спартака».

Красно-белые обыграли «Пари НН » со счетом 2:0 в 13-м туре Мир РПЛ . На 28-й минуте арбитр Владимир Москалев назначил пенальти в пользу «Спартака» после контакта Кристофера Мартинса и Никиты Медведева.

После просмотра повтора с помощью ВАР арбитр отменил решение и показал хавбеку москвичей желтую карточку за симуляцию.

– Как вы видите момент с падением Мартинса в штрафной в первом тайме: неудачная попытка заработать пенальти или же игровой момент?

– Я находился далеко от эпизода. Как я это видел – чистый пенальти. Но есть ВАР. Он увидел симуляцию – значит, симуляция.

Мне тут добавить нечего, иначе меня просто дисквалифицируют. Потому что есть один мой соотечественник (вероятно, Станкович намекнул на руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича – Спортс’‘), который навел на меня прицел. Так что скажи я что-то – последуют санкции, – сказал главный тренер «Спартака».