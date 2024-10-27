Пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Пари НН» отменили после ВАР. Мартинсу показали желтую за симуляцию
Пенальти пользу «Спартака» отменили после ВАР в игре с «Пари НН».
На 28-й минуте арбитр Владимир Москалев назначил пенальти в пользу «Спартака» после контакта Кристофера Мартинса и Никиты Медведева.
После просмотра повтора с помощью ВАР арбитр отменил решение и показал хавбеку москвичей желтую карточку за симуляцию.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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