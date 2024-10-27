Ямаля назвали «чертовым негром» на «Бернабеу». «Реал» начал расследование

А еще игрока сравнивали с попрошайкой.

Скандал после класико: Ламин Ямаль подвергся расистким оскорблениям от фанатов «Реала».

«Мадрид» начинает расследование, пока вся Испания кипит.

Что случилось?

На 77-й минуте Ламин отмечал гол около фанатских трибун «Сантьяго Бернабеу» и показывал на фамилию. С первого ряда в адрес звезды «Барсы» доносились оскорбления. Один из фанатов назвал игрока «чертовым негром».

Болельщика вскоре опознали. Однако история не закончилась на этом.

На «Бернабеу» слышались неоднократные выкрики «гребаный мавр», «иди на светофор, чтобы продать шарфы» – эта фраза отсылает к уличным торговцам и артистам в стране, которые устраивают представление перед машинами и выпрашивают деньги у водителей..

Ямаль, похоже, никак не отреагировал. Но подключился Алехандро Бальде, в ответ на выкрики снова показал фамилию автора гола.

По информации Relevo, после этого оскорбляли еще и Бальде. Тоже на почве расизма.

«Реал» начал расследование

«Мадрид», конечно, осудил расизм в адрес Ямаля:

«Мы решительно осуждаем проявления расизма, ксенофобии дискриминации в футболе и спорте. Мы глубоко сожалеем из-за оскорблений, которые несколько болельщиков произносили вчера вечером в одном из углов стадиона.

«Реал» начнет расследование с целью найти и установить виновных в отвратительных и презренных оскорблениях. Мы также примем соответствующие дисциплинарные и судебные меры».

Реакция Ла Лиги: «Ла Лига решительно осуждает произошедшее на «Сантьяго Бернабеу» и остается непоколебимой в своем стремлении искоренить любые проявления расизма и ненависти на стадионах и за их пределами. Этому злу нет места в спорте».

Ни Ямаль, ни Бальде пока никак не комментировали ситуацию.

Весной Ямаля назвали попрошайкой

Это не первый раз, когда 17-летний Ламин попадает в расистский скандал.

В апреле «Барселона» и «ПСЖ» отказались от взаимодействия с Movistar, крупнейшим телевещателем Испании. Все из-за экс-ассистента «Атлетико» Хермана Бургоса. Перед первым матчем тот сказал про Ямаля: «Если у него не получится в футболе, он окажется у светофора».

Снова про уличных артистов. Похоже, именно эту историю вспоминали фанаты «Мадрида».

Газета As отмечает, что этот комментарий можно расценить как дискриминационный. Вскоре Бургос принес извинения. «Я не пытался кого-то задеть. Если я кто-то обидел кого-то, то приношу публичные извинения. В наше время нужно адаптироваться ко всему, и именно это мы и делаем».

В итоге Хермана уволили. Но он не держит зла: «Ямаль превзойдет Пеле», – летняя реплика.

Фото: Gettyimages.ru /Europa Press via AP, AP Photo/Manu Fernandez