«Барса» 7 раз разгромила «Реал» в XXI веке на чужом поле. У «Мадрида» одна такая победа в гостях

«Барселона» в 7-й раз разгромила «Реал» на выезде в XXI веке.

Вчера каталонцы на «Сантьяго Бернабеу» одержали победу над «Мадридом » со счетом 4:0 в матче 11-го тура Ла Лиги .

Крупные победы «Барселоны» над «Реалом» на чужом поле в XXI веке:

19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона » – 0:3;

2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;

21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;

23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;

27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3 , матч проходил в рамках Кубка Испании.

20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.

26 октября 2024 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.

Мадридский клуб лишь один раз крупно обыграл «Барселону» в XXI веке на чужом поле – это было в рамках Кубка Испании 5 апреля 2023 года. Тогда «Реал» победил каталонцев со счетом 4:0.

«Барселона» в 10-й раз разгромила «Реал» в XXI веке. У «Мадрида» 3 крупные победы в класико