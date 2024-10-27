«Барса» 7 раз разгромила «Реал» в XXI веке на чужом поле. У «Мадрида» одна такая победа в гостях
Вчера каталонцы на «Сантьяго Бернабеу» одержали победу над «Мадридом» со счетом 4:0 в матче 11-го тура Ла Лиги.
Крупные победы «Барселоны» над «Реалом» на чужом поле в XXI веке:
19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;
21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;
23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3 , матч проходил в рамках Кубка Испании.
20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.
26 октября 2024 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.
Мадридский клуб лишь один раз крупно обыграл «Барселону» в XXI веке на чужом поле – это было в рамках Кубка Испании 5 апреля 2023 года. Тогда «Реал» победил каталонцев со счетом 4:0.
«Барселона» в 10-й раз разгромила «Реал» в XXI веке. У «Мадрида» 3 крупные победы в класико
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