Саша Илич: «У «Спартака» в России больше всего болельщиков, но «Зенит» – главный клуб страны»
Саша Илич высказался о «Спартаке» и «Зените».
«Нужно понимать, что «Спартак» – один из самых больших и известных клубов в России. У них больше болельщиков, чем у любого другого клуба.
Но в последние 10-15 лет главным клубом страны является «Зенит», они завоевали куда больше трофеев, чем «Спартак». Однако если брать с точки зрения истории, «Спартак» один из лучших клубов России», – заявил экс-тренер «Пари НН».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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