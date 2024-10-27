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Саша Илич: «У «Спартака» в России больше всего болельщиков, но «Зенит» – главный клуб страны»

Саша Илич высказался о «Спартаке» и «Зените».

«Нужно понимать, что «Спартак» – один из самых больших и известных клубов в России. У них больше болельщиков, чем у любого другого клуба.

Но в последние 10-15 лет главным клубом страны является «Зенит», они завоевали куда больше трофеев, чем «Спартак». Однако если брать с точки зрения истории, «Спартак» один из лучших клубов России», – заявил экс-тренер «Пари НН». 

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСаша Илич
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