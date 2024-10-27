Саша Илич: «У «Спартака» в России больше всего болельщиков, но «Зенит» – главный клуб страны»

Саша Илич высказался о «Спартаке» и «Зените».

«Нужно понимать, что «Спартак » – один из самых больших и известных клубов в России. У них больше болельщиков, чем у любого другого клуба.

Но в последние 10-15 лет главным клубом страны является «Зенит », они завоевали куда больше трофеев, чем «Спартак». Однако если брать с точки зрения истории, «Спартак» один из лучших клубов России», – заявил экс-тренер «Пари НН».