«Зенит» выплатит «Спартаку» 1 млн евро, если Соболев выиграет с клубом РПЛ в течение двух лет (Baza)

«Спартак» получит бонус за Александра Соболева в случае чемпионства «Зенита».

Как сообщает телеграм-канал Baza, в контракте Соболева с клубом из Санкт-Петербурга прописано условие, согласно которому «Зенит» выплатит «Спартаку » 1 миллион евро, если нападающий станет чемпионом России в составе сине-бело-голубых в течение двух сезонов.

Отмечается, что данное условие помогло клубам найти компромисс в переговорах о сумме трансфера.

«Зенит » набрал 29 очков в 12 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , на одно очко отставая от «Краснодара».