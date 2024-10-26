«Зенит» выплатит «Спартаку» 1 млн евро, если Соболев выиграет с клубом РПЛ в течение двух лет (Baza)
«Спартак» получит бонус за Александра Соболева в случае чемпионства «Зенита».
Как сообщает телеграм-канал Baza, в контракте Соболева с клубом из Санкт-Петербурга прописано условие, согласно которому «Зенит» выплатит «Спартаку» 1 миллион евро, если нападающий станет чемпионом России в составе сине-бело-голубых в течение двух сезонов.
Отмечается, что данное условие помогло клубам найти компромисс в переговорах о сумме трансфера.
«Зенит» набрал 29 очков в 12 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, на одно очко отставая от «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Baza
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