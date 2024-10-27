Погребняк о словах Латышонка про жизнь на 30 тысяч рублей в месяц: «Тяжело это сделать. Кто-то говорил про 150 тысяч – это уже ближе к правде»
Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».
– Латышонок говорит, что может с комфортом прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Как думаете, есть в этих словах правда?
– Евгений, наверное, слишком минимизировал свои затраты. Все-таки это тяжело сделать. Другие игроки называют более актуальные суммы, кто-то говорил про 150 тысяч – это уже ближе к правде.
– А сколько денег лично вам нужно в месяц?
– Если учесть расходы на семью, то это одна сумма. А если только на себя – то другая. Понятно, что 30 тысяч – это в любом случае нет. Фиксированной суммы нет, все зависит от месяца, – сказал экс-форвард «Зенита».
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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