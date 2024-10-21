Жирков о словах Латышонка про жизнь на 30 тысяч рублей в месяц: «Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже. Я трачу около миллиона»
Юрий Жирков отреагировал на слова Евгения Латышонка о ежемесячных расходах.
– Латышонок сказал, что мог бы прожить в Петербурге на 30 тысяч рублей.
– 30 тысяч? У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже.
Я трачу намного больше. Думаю, что около миллиона рублей. У меня трое детей учатся в платной школе, только за нее приходится много отдавать, – сказал экс-игрок «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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