Жирков о словах Латышонка про жизнь на 30 тысяч рублей в месяц: «Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже. Я трачу около миллиона»

Юрий Жирков отреагировал на слова Евгения Латышонка о ежемесячных расходах.

– Латышонок сказал, что мог бы прожить в Петербурге на 30 тысяч рублей.

– 30 тысяч? У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже.

Я трачу намного больше. Думаю, что около миллиона рублей. У меня трое детей учатся в платной школе, только за нее приходится много отдавать, – сказал экс-игрок «Зенита».