У Беллингема 0 голов в 11 матчах за «Реал». В прошлом сезоне к концу октября у хавбека было 13 мячей в 13 играх

Безголевая серия Джуда Беллингема в «Реале» со старта сезона продлилась до 11 матчей.

Хавбек не отметился результативными действиями в игре Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

Всего в 11 матчах сезона за мадридский клуб на счету англичанина 3 голевые передачи.

При этом в прошлом сезоне к концу октября у Беллингема было 13 голов в 13 играх за «Реал » во всех турнирах.