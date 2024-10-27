У Беллингема 0 голов в 11 матчах за «Реал». В прошлом сезоне к концу октября у хавбека было 13 мячей в 13 играх
Безголевая серия Джуда Беллингема в «Реале» со старта сезона продлилась до 11 матчей.
Хавбек не отметился результативными действиями в игре Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).
Всего в 11 матчах сезона за мадридский клуб на счету англичанина 3 голевые передачи.
При этом в прошлом сезоне к концу октября у Беллингема было 13 голов в 13 играх за «Реал» во всех турнирах.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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