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Мбаппе, Винисиус, Лунин, Беллингем, Вальверде и Тчуамени – в старте «Реала» на игру с «Барселоной»

«Реал» представил состав на класико.

На матч против «Барселоны» в Ла Лиге главный тренер мадридцев Карло Анчелотти выпустит с первой минуты следующих игроков:

вратарь: Андрей Лунин;

защита: Лукас Васкес, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

полузащита: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга;

нападение: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор.

«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Реала»
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАнтонио Рюдигер
logoЛукас Васкес
logoКилиан Мбаппе
logoФерлан Менди
logoФедерико Вальверде
logoЭдер Милитао
logoАндрей Лунин
logoВинисиус Жуниор
logoОрельен Тчуамени
logoКласико
logoЭдуардо Камавинга
logoДжуд Беллингем
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