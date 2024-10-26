Мбаппе, Винисиус, Лунин, Беллингем, Вальверде и Тчуамени – в старте «Реала» на игру с «Барселоной»
«Реал» представил состав на класико.
На матч против «Барселоны» в Ла Лиге главный тренер мадридцев Карло Анчелотти выпустит с первой минуты следующих игроков:
– вратарь: Андрей Лунин;
– защита: Лукас Васкес, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;
– полузащита: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга;
– нападение: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Реала»
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