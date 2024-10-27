Флик о результативности Левандовского: «Мы создали атмосферу, в которой все игроки способны показать максимум. Микроклимат в «Барсе» очень хороший»
Ханс-Дитер Флик высказался о результативности Роберта Левандовского.
Форвард «Барселоны» сделал дубль в матче Ла Лиги с «Реалом» (4:0) и с 14 голами лидирует в гонке бомбардиров турнира.
«Мы создали атмосферу, в которой все игроки способны показать максимум. Микроклимат у нас очень хороший.
Мы можем праздновать победу. После восстановительных процедур я дам игрокам два дня отдыха. А потом будем готовиться к матчу с «Эспаньолом». Мы довольны, но должны сосредоточиться на ближайшей игре», – сказал тренер «Барселоны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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