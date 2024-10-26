Ямаль, Левандовски, Рафинья, Кубарси, Пенья и Фермин сыграют против «Реала» с 1-й минуты
«Барселона» опубликовала состав на класико.
С первой минуты против «Реала» сыграют следующие футболисты:
– вратарь: Иньяки Пенья;
– защита: Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жюль Кунде;
– полузащита: Педри, Марк Касадо, Фермин Лопес;
– нападение: Рафинья Диас, Ламин Ямаль, Роберт Левандовски.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Барселоны»
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