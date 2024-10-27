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У «Барсы» 16 побед в 29 матчах на «Бернабеу» с 2004 года. До этого было 13 в 74 играх

«Барселона» успешно проводит гостевые матчи с «Реалом» в последние 20 лет.

С 2004 года «блауграна» одержала 16 побед на «Сантьяго Бернабеу» в 29 играх (3 ничьих и 10 поражений).

До 2003-го «Барселона» выиграла у «Реала» на выезде 13 матчей из 74.

Накануне каталонцы разгромили мадридцев на «Бернабеу» со счетом 4:0.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть журналиста Педро Мартина
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