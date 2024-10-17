Билеты на класико 26 октября стоят от 130 до 850 евро – значительно дороже, чем на «Реал» – «Боруссию» в ЛЧ. Оба матча пройдут на «Бернабеу»
Самый дешевый билет на класико в Ла Лиге будет стоить 130 евро.
Матч между «Реалом» и «Барселоной» в рамках 11-го тура Ла Лиги пройдет 26 октября на «Сантьяго Бернабеу».
«Реал Мадрид» разместил на официальном сайте информацию о покупке билетов на игру. Сначала 21 октября приобрести билеты сможет категория премиальных болельщиков клуба, а 22 октября оставшиеся билеты будут доступны широкой публике.
Цены за места на обычных трибунах варьируются от 130 евро за самый дешевый билет до 455 евро за самый дорогой. Билеты в VIP-зоны будут стоить 850 евро.
Стоит отметить, что билеты на матч «Реала» с «Боруссией» в Лиги чемпионов, который пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 22 октября, значительно доступнее по цене. Самый дешевый билет стоит 75 евро, а стоимость VIP-билетов начинается от 350 евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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