0:4 – крупнейшее поражение «Реала» от «Барселоны» за 9 матчей. Такое же было в 2022-м на «Бернабеу»
«Реал» потерпел крупнейшее поражение от «Барселоны» за два с половиной года.
Команда Карло Анчелотти пропустила четыре безответных гола в 11-м туре Ла Лиги.
В последний раз мадридцы проигрывали класико с разницей в 4 гола 20 марта 2022 года – тоже 0:4 на «Сантьяго Бернабеу». Сегодня у «Реала» крупнейшее поражение от «Барселоны» в 9 последних матчах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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