0:4 – крупнейшее поражение «Реала» от «Барселоны» за 9 матчей. Такое же было в 2022-м на «Бернабеу»

«Реал» потерпел крупнейшее поражение от «Барселоны» за два с половиной года.

Команда Карло Анчелотти пропустила четыре безответных гола в 11-м туре Ла Лиги .

В последний раз мадридцы проигрывали класико с разницей в 4 гола 20 марта 2022 года – тоже 0:4 на «Сантьяго Бернабеу ». Сегодня у «Реала » крупнейшее поражение от «Барселоны» в 9 последних матчах.