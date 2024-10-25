Флик о роликах клубного ТВ «Реала» про судей: «Это неправильно. У арбитров сложная работа, проблем с ними у меня нет. Моя задача готовить игроков»
Real Madrid TV регулярно выпускает ролики, в которых рассуждает о несправедливых решения судей.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре с «Реалом» перед класико. Завтра в 22:00 по московскому времени мадридцы примут каталонский клуб.
Про видео об арбитрах на клубном ТВ «Реала»
«Я об этом не знал, и считаю, что так делать неправильно. У арбитров очень сложная работа. Это не моя роль – моя задача готовить игроков. У меня есть положительный опыт общения с арбитрами, у меня нет с ними проблем.
Я сказал своей команде, чтобы они сосредоточились на своей игре, а не на судье. Если есть сомнительные моменты, их проверяют. Мы не оцениваем работу арбитра».
О решениях судей во время игр на «Бернабеу»
«Расскажите, я не знаю... Я уже говорил о судьях. Когда я был игроком и играл там, не было никаких проблем с арбитрами».
О том, что у «Мадрида» был лишний день отдыха перед игрой
«Мы ничего не можем с этим поделать. «Реал Мадрид» играл во вторник, а мы – в среду. У каждого свои задачи. Игроки справятся, они отлично тренировались».
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