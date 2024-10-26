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Флик выиграл первый матч против «Реала» в карьере – 4:0 на «Бернабеу»

Ханс-Дитер Флик впервые участвовал в матче против «Реала».

Немецкий специалист, ранее тренировавший «Баварию», с этого сезона работает в «Барселоне».

Первое же класико завершилось победой «блауграны» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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