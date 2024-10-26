У «Барселоны» первая победа над «Реалом» за 5 матчей. Было 4 поражения подряд

«Барселона» обыграла «Реал» впервые за 5 матчей.

Каталонцы с разгромным счетом одержали победу в гостевом класико в 11-туре Ла Лиги (4:0).

Последние 4 матча между командами заканчивались победой «Реала ».

До этого последняя победа «Барселоны» была в марте 2023 года, когда командой руководил Хави.