У «Барселоны» первая победа над «Реалом» за 5 матчей. Было 4 поражения подряд
«Барселона» обыграла «Реал» впервые за 5 матчей.
Каталонцы с разгромным счетом одержали победу в гостевом класико в 11-туре Ла Лиги (4:0).
Последние 4 матча между командами заканчивались победой «Реала».
До этого последняя победа «Барселоны» была в марте 2023 года, когда командой руководил Хави.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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