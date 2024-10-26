Пономарев о Пьяниче: «Катает мяч туда-сюда – и все. Ощущение, что он приехал просто заработать денег и при этом не получить травму. Сейчас Кисляк выглядит лучше»
Владимир Пономарев недоволен игрой Миралема Пьянича против «Факела» (0:0).
«Да что тут можно сказать… Медленно играли. Если так будут вести себя на поле в игре против «Спартака», то это может плохо закончиться.
Но хочется сказать пару слов о Пьяниче. Его выпустили в основе, но у меня сложилось такое ощущение, что Миралем особо бороться на поле и не собирается. Катает мяч туда-сюда – и все.
Я не знаю, что там будет дальше у Пьянича в ЦСКА, этого никто не знает, но прямо сейчас тот же Кисляк выглядит лучше. Надеюсь, что я неправ относительно Миралема, но такое ощущение, что Пьянич приехал сюда просто заработать денег и при этом не получить травму – в единоборства он идти не собирается», – отметил бывший защитник армейцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости