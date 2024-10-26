Пономарев о Пьяниче: «Катает мяч туда-сюда – и все. Ощущение, что он приехал просто заработать денег и при этом не получить травму. Сейчас Кисляк выглядит лучше»

Владимир Пономарев недоволен игрой Миралема Пьянича против «Факела» (0:0).

«Да что тут можно сказать… Медленно играли. Если так будут вести себя на поле в игре против «Спартака», то это может плохо закончиться.

Но хочется сказать пару слов о Пьяниче. Его выпустили в основе, но у меня сложилось такое ощущение, что Миралем особо бороться на поле и не собирается. Катает мяч туда-сюда – и все.

Я не знаю, что там будет дальше у Пьянича в ЦСКА , этого никто не знает, но прямо сейчас тот же Кисляк выглядит лучше. Надеюсь, что я неправ относительно Миралема, но такое ощущение, что Пьянич приехал сюда просто заработать денег и при этом не получить травму – в единоборства он идти не собирается», – отметил бывший защитник армейцев.