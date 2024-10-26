Галлас не включил Салиба в тройку лучших центральных защитников АПЛ: «Слишком много ошибок в последнее время. Назову Габриэла, Конате и Гвардиола»
Вильям Галлас назвал тройку сильнейших центральных защитников в АПЛ.
«Я должен включить Габриэла из «Арсенала», потому что он забивает очень важные голы и великолепно играет в обороне.
Я бы также добавил в тройку Конате. Он прекрасно играет за «Ливерпуль» в этом сезоне.
Что касается последнего места, то я бы хотел назвать Салиба, но он слишком много ошибается в последнее время. Он показывает не лучший футбол, так что не могу сказать, что он после 8 туров входит в тройку сильнейших. Я остановлю свой выбор на Йошко Гвардиоле. Знаю, он большую часть времени проводит слева, однако на самом деле он центральный защитник – и он отличный футболист», – сказал в интервью Prime Casino экс-футболист «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
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