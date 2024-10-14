Галлас о Палмере: «Возможно, он захочет уйти, если «Челси» не будет выигрывать трофеи. «Барса» была бы отличным вариантом – но там есть Ямаль, и возможно, придет Уильямс»

Вильям Галлас порассуждал о будущем Коула Палмера в «Челси».

«Коул Палмер , возможно, захочет покинуть «Челси» в будущем, если они не покажут, что могут выигрывать трофеи, но куда он пойдет? «Барселона » была бы отличным вариантом для него, но у них уже есть отличные молодые игроки, такие как Ламин Ямаль , и, возможно, они также подпишут Нико Уильямса .

Похоже, что этот сезон Палмера будет очень похож на предыдущий, и ему будет тяжело видеть, как его друзья выигрывают трофеи, если сам он не сможет этого сделать в составе «Челси», несмотря на уровень его игры.

Я не удивлюсь, если он захочет поговорить с «Челси » летом, если они снова не смогут выиграть ни одного трофея. Он захочет четко знать, каковы их цели», – сказал бывший защитник лондонского клуба.