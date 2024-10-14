Галлас о Палмере: «Возможно, он захочет уйти, если «Челси» не будет выигрывать трофеи. «Барса» была бы отличным вариантом – но там есть Ямаль, и возможно, придет Уильямс»
Вильям Галлас порассуждал о будущем Коула Палмера в «Челси».
«Коул Палмер, возможно, захочет покинуть «Челси» в будущем, если они не покажут, что могут выигрывать трофеи, но куда он пойдет? «Барселона» была бы отличным вариантом для него, но у них уже есть отличные молодые игроки, такие как Ламин Ямаль, и, возможно, они также подпишут Нико Уильямса.
Похоже, что этот сезон Палмера будет очень похож на предыдущий, и ему будет тяжело видеть, как его друзья выигрывают трофеи, если сам он не сможет этого сделать в составе «Челси», несмотря на уровень его игры.
Я не удивлюсь, если он захочет поговорить с «Челси» летом, если они снова не смогут выиграть ни одного трофея. Он захочет четко знать, каковы их цели», – сказал бывший защитник лондонского клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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