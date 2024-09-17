Галлас о Палмере: «Месси и Роналду были лучшими 15-20 лет. Это стандарт, к которому нужно стремиться, если хочешь, чтобы тебя считали лучшим»
Вильям Галлас заявил, что Коул Палмер должен равняться на Месси и Роналду.
В прошлом сезоне АПЛ 22-летний полузащитник «Челси» забил 22 гола и отдал 11 голевых передач в 33 матчах.
«Коулу Палмеру нужно поддерживать свой уровень. Проводить такой же сезон снова. И снова. И снова. Сезон за сезоном – вот что делают величайшие игроки, легенды.
Месси и Роналду были лучшими почти 15-20 лет. Это удивительно, и это тот стандарт, к которому нужно стремиться, если ты хочешь, чтобы тебя считали лучшим», – сказал бывший защитник «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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