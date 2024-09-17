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  • Вильям Галлас: «Футболист должен жить как монах, радоваться трем неделям отпуска, чтобы сохранять уровень. Не у всех есть ментальные ресурсы для этого»
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Вильям Галлас: «Футболист должен жить как монах, радоваться трем неделям отпуска, чтобы сохранять уровень. Не у всех есть ментальные ресурсы для этого»

Вильям Галлас заявил, что игрок должен жить как монах, чтобы оставаться на пике.

«То, что Палмер сделал в прошлом сезоне в «Челси», было просто невероятным. Я хочу увидеть, как он сделает это снова. Мы видели много игроков, которые проводят один сезон на высшем уровне.

Самый сложный вызов для футболистов – оставаться на этом уровне. Для этого требуются невероятные усилия, огромные жертвы. Ты должен жить как монах. Ты должен радоваться, зная, что у тебя будет три недели в году, чтобы отключиться, а затем нужно работать еще усерднее, чем в предыдущем году. Это непросто. Не у многих игроков есть ментальные ресурсы для такого уровня самоотдачи», – сказал бывший защитник «Челси».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoЧелси
logoВильям Галлас
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoКоул Палмер
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