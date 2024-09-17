Вильям Галлас: «Футболист должен жить как монах, радоваться трем неделям отпуска, чтобы сохранять уровень. Не у всех есть ментальные ресурсы для этого»

Вильям Галлас заявил, что игрок должен жить как монах, чтобы оставаться на пике.

«То, что Палмер сделал в прошлом сезоне в «Челси», было просто невероятным. Я хочу увидеть, как он сделает это снова. Мы видели много игроков, которые проводят один сезон на высшем уровне.

Самый сложный вызов для футболистов – оставаться на этом уровне. Для этого требуются невероятные усилия, огромные жертвы. Ты должен жить как монах. Ты должен радоваться, зная, что у тебя будет три недели в году, чтобы отключиться, а затем нужно работать еще усерднее, чем в предыдущем году. Это непросто. Не у многих игроков есть ментальные ресурсы для такого уровня самоотдачи», – сказал бывший защитник «Челси ».