Вильям Галлас: «Футболист должен жить как монах, радоваться трем неделям отпуска, чтобы сохранять уровень. Не у всех есть ментальные ресурсы для этого»
Вильям Галлас заявил, что игрок должен жить как монах, чтобы оставаться на пике.
«То, что Палмер сделал в прошлом сезоне в «Челси», было просто невероятным. Я хочу увидеть, как он сделает это снова. Мы видели много игроков, которые проводят один сезон на высшем уровне.
Самый сложный вызов для футболистов – оставаться на этом уровне. Для этого требуются невероятные усилия, огромные жертвы. Ты должен жить как монах. Ты должен радоваться, зная, что у тебя будет три недели в году, чтобы отключиться, а затем нужно работать еще усерднее, чем в предыдущем году. Это непросто. Не у многих игроков есть ментальные ресурсы для такого уровня самоотдачи», – сказал бывший защитник «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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