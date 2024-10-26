Лионель Месси: «Когда я пришел в «Интер Майами», команда находилась в плохом положении в МЛС. Со мной они выиграли Кубок лиги»

Лионель Месси вспомнил, как «Интер Майами» взял трофей вскоре после его перехода.

«Приехав сюда, мы знали, что должны выигрывать трофеи и бороться, чтобы сделать этот клуб лучше.

Когда мы пришли в клуб, команда находилась в плохом положении в МЛС. Всего через некоторое время после моего прихода мы выиграли Кубок лиги. Это первый титул клуба в истории. Это было нечто необычное для всех, потому что я только приехал, и все сложилось замечательно», – сказал форвард в интервью Фабрицио Романо.