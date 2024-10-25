Смородская о комментаторах: «Согласна с Карпиным. Рассказывают байки, а случился гол – ну и ладно. Хорошим считаю Генича, но не отдала бы голову, что он лучший»

Ольга Смородская оценила работу российских футбольных комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин критически оценил их уровень: «Выключаю звук , когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

– Мне нравятся далеко не все комментаторы, абсолютно согласна с Карпиным.

Некоторым комментаторам не интересен футбол, им интересно то, что они прочитали в газетах, может, неделю назад, может, год. И вот рассказывают свои байки, а тут случился гол – ну и ладно.

Такие комментаторы есть, и, к сожалению, их много. Очень мало кого хочется слушать. Не хочу называть фамилий ни с той ни с другой стороны, хотя я прекрасно всех знаю. Иногда жалею, что нет многих, кого я любила раньше.

– И все же, можете назвать лучшего комментатора страны по вашему мнению?

– Хорошим считаю Генича , но я не отдала бы голову, что он лучший комментатор страны. Есть еще хорошие, – сказала экс-президент «Локомотива » Ольга Смородская .

Казанский о словах Карпина про комментаторов: «Не каждый из нас осмеливается зайти на территорию «оценки». Проблема серьезней: в футболе нет связок «комментатор – эксперт»