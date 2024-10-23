Генич об ударе Смолова выше ворот «Пари НН»: «Ничего плохого комментатор сегодня не скажет. Кто из нас в таких ситуациях оказывался на таком прекрасном стадионе? Не всем дозволено оценивать»

Константин Генич иронично высказался о неточном ударе Федора Смолова.

На 5-й минуте игры с «Пари НН » в Фонбет Кубке России нападающий «Краснодара » нанес неточный удар с дальней дистанции.

«Ничего плохого про удар Федора Смолова комментатор сегодня не скажет. Потому что кто из нас в таких ситуациях оказывался на таком прекрасном стадионе? Да единицы, и не всем дозволено оценивать этот удар из-за пределов штрафной. Выше – и выше, так бывает», – отметил комментатор в эфире «Матч Премьер».

Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»

Генич о словах Карпина про комментаторов: «Раздавал, раздаю и буду раздавать любые оценки по любому игровому эпизоду. Нравится кому-то это или нет – «вообще по барабану»