ЦСКА не проигрывает 8 матчей: 6 побед и 2 ничьих. Дальше – «Спартак»
ЦСКА продлил серию без поражений до 8 матчей.
Команда Марко Николича разделила очки с «Факелом» (0:0) в 13-м туре Мир РПЛ.
В последний раз армейцы проигрывали 14 сентября – «Зениту». С тех пор они одержали 6 побед и дважды сыграли вничью в чемпионате и Фонбет Кубке России.
2 ноября ЦСКА примет «Спартак».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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