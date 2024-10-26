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ЦСКА не проигрывает 8 матчей: 6 побед и 2 ничьих. Дальше – «Спартак»

ЦСКА продлил серию без поражений до 8 матчей.

Команда Марко Николича разделила очки с «Факелом» (0:0) в 13-м туре Мир РПЛ.

В последний раз армейцы проигрывали 14 сентября – «Зениту». С тех пор они одержали 6 побед и дважды сыграли вничью в чемпионате и Фонбет Кубке России.

2 ноября ЦСКА примет «Спартак».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
logoМарко Николич
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