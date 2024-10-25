Глава РФС Дюков о том, будет ли баллотироваться на новый срок: «Я уже принял решение, но у меня еще есть время, чтобы объявить о нем»
Президент РФС высказался о том, будет ли баллотироваться на новый срок.
Выборы главы РФС пройдут в феврале 2025 года. Дюков занимает пост главы организации с 2019‑го.
– Когда будет обсуждаться дата выборов президента РФС? Известна ли уже? Можно ли уже сказать о вашем желании переизбираться?
– Что касается даты выборной конференции, ее дата будет определяться на исполкоме в РФС, который как раз состоится в ноябре. Буду ли я баллотироваться? Я уже принял решение, но у меня еще есть время, чтобы объявить о нем.
– Что мешает сказать о своем решении по выдвижению сейчас?
– Время еще есть. Сперва должно быть принято решение о выборной конференции. После этого уже объявлю о своем решении, - сказал Александр Дюков.
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