Александр Дюков: «У Дегтярева есть все ресурсы для того, чтобы выполнить задачи, которые стоят перед министерством спорта и ОКР»
В случае назначения Дегтярев будет совмещать руководство Олимпийским комитетом России с должностью министра спорта.
«Наверное, правильнее задать вопрос об объединении федераций более олимпийским видам спорта, чем мы. Ведь футбол не финансируется Олимпийским комитетом России.
Что касается совмещения должностей министра спорта РФ и главы ОКР Михаилом Дегтяревым, то я считаю, что такая модель имеет право на существование, такая практика существует в других странах, например, в Китае.
Вид модели управления организационными структурами важен, но еще более важен тот, кто ей управляет, кто является лидером процесса.
У Михаила Владимировича Дегтярева есть все ресурсы для того, чтобы успешно справиться на обеих должностях, а также выполнить те задачи, которые стоят перед министерством спорта и ОКР», – сказал глава РФС.
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