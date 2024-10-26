Холанд забил 11-й гол в 9 матчах АПЛ. Он прервал 3-матчевую серию без голов в лиге

Эрлинг Холанд забил 11 голов в 9 матчах АПЛ.

Форвард «Ман Сити » отметился голом на 5-й минуте в матче Премьер-лиги с «Саутгемптоном ». Норвежец переврал 3-матчевую серию без голов в лиге.

С 11 голами Холанд занимает первое место в списке лучших бомбардиров сезона АПЛ . На 2-м месте Крис Вуд из «Ноттингема» с семью голами.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.