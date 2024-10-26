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Холанд забил 11-й гол в 9 матчах АПЛ. Он прервал 3-матчевую серию без голов в лиге

Эрлинг Холанд забил 11 голов в 9 матчах АПЛ.

Форвард «Ман Сити» отметился голом на 5-й минуте в матче Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Норвежец переврал 3-матчевую серию без голов в лиге.

С 11 голами Холанд занимает первое место в списке лучших бомбардиров сезона АПЛ. На 2-м месте Крис Вуд из «Ноттингема» с семью голами.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoСаутгемптон
logoКрис Вуд
logoЭрлинг Холанд
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