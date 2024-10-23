Каррагер о Мбаппе: «Реал» думал, что купил лучшего игрока мира, хотя он у них уже был. Наслаждайся «Золотым мячом», Винисиус»
Джейми Каррагер назвал Винисиуса лучшим игроком мира .
«Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд (5:2) в 3-м туре Лиги чемпионов. Винисиус сделал хет-трик.
«Реал» думал, что купил лучшего игрока мира (Мбаппе – Спортс’‘), хотя у них уже был лучший игрок мира (Винисиус – Спортс’‘).
Наслаждайся «Золотым мячом», Винисиус», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
Мбаппе перешел в «Реал» прошлым летом из «ПСЖ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Yahoo
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