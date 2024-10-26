Сенна о «Золотом мяче»: «Если достанется Винисиусу, никакого шума или критики не будет. Но если Родри выиграет, я буду счастлив»

Маркос Сенна пожелал Родри выиграть «Золотой мяч».

Церемония вручения награды пройдет 28 октября.

«Когда Бензема выиграл этот приз (в 2022 году – Спортс’‘), его заслужил Куртуа , но отдать его вратарю, или такому полузащитнику, как Родри – сложнее.

Если бы Родри выиграл, я был бы счастлив, потому что мне удалось встретиться с ним здесь, и я знаю, что «Золотой мяч» будет в надежных руках.

Но если «Золотой мяч» достанется Винисиусу , то не будет никакой критики или шума», – сказал бывший игрок сборной Испании Маркос Сенна .

Анчелотти о Винисиусе: «Один из лучших в мире, будущий обладатель «Золотого мяча». И он сохраняет скромность и дисциплину»

Месси про «Золотой мяч»: «Лаутаро заслуживает его больше, чем кто-либо другой. Он провел потрясающий сезон, стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забил в финале»