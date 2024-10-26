  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лионель Месси: «Хотим сделать «Интер Майами» лучшим клубом в МЛС и во всем мире, если возможно»
20

Лионель Месси: «Хотим сделать «Интер Майами» лучшим клубом в МЛС и во всем мире, если возможно»

Лионель Месси заявил о желании «Интер Майами» брать трофеи.

«Надеюсь, мы сможем выиграть Кубок МЛС и взять еще один трофей. Не только для себя лично, но и для клуба, который так много сделал для того, чтобы это произошло.

Это жизненно важно для роста «Интера», особенно с учетом создания состава чемпионского уровня. Мы все знали об этом с самого начала.

Было бы здорово выиграть трофей и сохранить энтузиазм вокруг нашего клуба. Мы хотим и дальше помогать «Интеру» расти. Хотим сделать его лучшим в МЛС и, если возможно, одним из лучших в мире.

У нас нет ограничений. Это исходит от наших владельцев. Такова их философия – всегда стремиться к большему. Доказательством тому служит все то, чего они добились до сих пор.

Думаю, завоевание трофеев помогает этому процессу. Мы хотим и дальше побеждать и бороться за все, что поставлено на карту. Время покажет, на что способна эта команда», – сказал форвард «Интер Майами» в интервью Фабрицио Романо

Опубликовано: Sports
Источник: сайт МЛС
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
Фабрицио Романо
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кто-то на Месси придет посмотреть – никаких проблем. В прошлый раз фанаты болели и за нас». Тренер «Атланты» об игре дома с «Интер Майами»
2сегодня, 09:05
У Месси 6 голов и 3 ассиста в 3 последних матчах за «Интер Майами» и Аргентину
19сегодня, 08:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Челси», «Реал» и «ПСЖ» – в десятке клубов топ-5 лиг, подписывающих самых молодых игроков. «Оренбург» – 11-й среди всех чемпионатов Европы
17 минут назад
«Барса» и Педри обсуждают продление контракта. Клуб считает хавбека ключевым игроком
625 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Барселону», «Вильярреал» в гостях у «Вальядолида»
50сегодня, 09:02
Владислав Радимов: «Раньше с судьями разговаривали «Слышь, мудак...» – «Сам мудак». Егоров не дал пенальти, я высказал ему, он достал вторую желтую и произнес: «Пошел на ###»
54сегодня, 08:54
У Месси 6 голов и 3 ассиста в 3 последних матчах за «Интер Майами» и Аргентину
19сегодня, 08:47
🐊 Аллигатор приполз на базу «Васко да Гама». Игроков не было на поле в тот момент
11сегодня, 08:28Фото
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Лечче», «Интер» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье
8сегодня, 08:25
Мостовой о стажировке в Госдуме: «Я бы пошел, не против заниматься политикой. Не за партию, а за спорт, за футбол. Пускай депутаты выйдут на меня»
110сегодня, 08:10
Чемпионат Германии. «Байер» сыграет с «Вердером», «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Аугсбурга», «Лейпциг» – «Фрайбург»
5сегодня, 08:05
Чемпионат России. ЦСКА примет «Факел», «Ростов» – «Ахмат», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
35сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига Б. «Астрахань» принимает «Севастополь», «Рубин» Ялта против «Дружбы»
7 минут назадLive
Мантуана удивляет погода в Петербурге: «Это ​чудесный город, где мне нравится жить. Здесь семья чувствует себя в безопасности. Люблю гулять по паркам и выбираться в рестораны»
9 минут назад
Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России пройдут 5 и 6 ноября. «Спартак», «Динамо» и «Локо» играют во вторник, «Зенит» и ЦСКА – в среду
230 минут назад
Йован Танасиевич: «Пьянич в России увидел ситуацию своими глазами. Человек может изменить мнение»
543 минуты назад
Ерохин и Чистяков протестировали новый «КАМАЗ» на «Газпром Арене»
447 минут назадФото
«Кто-то на Месси придет посмотреть – никаких проблем. В прошлый раз фанаты болели и за нас». Тренер «Атланты» об игре дома с «Интер Майами»
2сегодня, 09:05
LEON Вторая лига А. «Ленинградец» принимает «Текстильщик», «Спартак» Кострома против «Калуги»
1сегодня, 09:00Live
Суарес набрал 7 (4+3) очков по «гол+пас» в 4 последних матчах за «Интер Майами»
3сегодня, 08:58
Виктор Гончаренко: «Обыграть «Спартак» хочется любому тренеру и команде, так сложилось исторически. У меня есть рычаги, чтобы хорошо настроить игроков на красно-белых»
8сегодня, 08:32
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Таавуна», «Аль-Иттифак» Джеррарда сыграет с «Аль-Фейхой»
12сегодня, 08:20