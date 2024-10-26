Лионель Месси: «Хотим сделать «Интер Майами» лучшим клубом в МЛС и во всем мире, если возможно»
«Надеюсь, мы сможем выиграть Кубок МЛС и взять еще один трофей. Не только для себя лично, но и для клуба, который так много сделал для того, чтобы это произошло.
Это жизненно важно для роста «Интера», особенно с учетом создания состава чемпионского уровня. Мы все знали об этом с самого начала.
Было бы здорово выиграть трофей и сохранить энтузиазм вокруг нашего клуба. Мы хотим и дальше помогать «Интеру» расти. Хотим сделать его лучшим в МЛС и, если возможно, одним из лучших в мире.
У нас нет ограничений. Это исходит от наших владельцев. Такова их философия – всегда стремиться к большему. Доказательством тому служит все то, чего они добились до сих пор.
Думаю, завоевание трофеев помогает этому процессу. Мы хотим и дальше побеждать и бороться за все, что поставлено на карту. Время покажет, на что способна эта команда», – сказал форвард «Интер Майами» в интервью Фабрицио Романо.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий