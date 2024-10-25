Иньиго Мартинес: «Не сомневаюсь, что Винисиус возьмет «Золотой мяч». Он великолепный игрок»

Иньиго Мартинес уверен, что Винисиус выиграет «Золотой мяч».

«Кто бы ни взял «Золотой мяч », он заслужит это. Мы все знаем, кому награда достанется. Винисиус победит, я не сомневаюсь.

Он великолепный игрок и показывает это, как на днях в Лиге чемпионов. Он перевернул игру, и я не сомневаюсь, что он постарается сделать то же самое против нас», – сказал защитник «Барселоны».