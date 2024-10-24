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Онана претендует на приз вратарю года в Африке, Хакими, Гирасси, Лукман и Тапсоба – игроку года

В Африке назвали претендентов на призы лучшему футболисту и вратарю года.

Конфедерация африканского футбола (CAF) составила списки игроков в нескольких номинациях. Учитываются выступления в период с января по октябрь 2024 года.

На звание лучшего игрока года претендуют: Амин ГуириРенн», Алжир), Эдмонд ТапсобаБайер», Буркина-Фасо), Симон АденграБрайтон», Кот-д′Ивуар), Шансель Мбемба («Марсель», ДР Конго), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Суфьян Раими («Аль-Айн», Марокко), Адемола Лукман («Аталанта», Нигерия), Уильям Трост-Эконг («Аль-Холуд», Нигерия) и Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунс», ЮАР).

На звание лучшего вратаря года претендуют: Уссама Бенбут («УСМ Алжир», Алжир), Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун), Яхья Фофана («Анжер», Кот-д′Ивуар), Лионель Мпаси («Родез», ДР Конго), Мустафа Шобир («Аль-Ахли» Каир, Египет), Джиги Диарра («Янг Эфриканс», Мали), Мунир Мохамеди (РСБ, Марокко), Стэнли Нвабили («Чиппа Юнайтед», Нигерия), Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунс», ЮАР) и Аманаллах Меммиче («Эсперанс», Тунис).

Осимхен – лучший африканский футболист 2023 года, Буну – лучший вратарь, Реграги получил тренерский приз

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: CAF
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logoВысшая лига Алжир
Лионель Мпаси
logoШансель Мбемба
logoЧиппа Юнайтед
logoУильям Трост-Эконг
logoАндре Онана
logoМунир Мохамеди
logoСеру Гирасси
logoДжиги Диарра
Ронуэн Уильямс
logoАшраф Хакими
logoАдемола Лукман
Янг Эфриканс
logoАмин Гуири
Уссама Бенбут
logoЯхья Фофана
logoЭдмонд Тапсоба
Суфьян Раими
logoСимон Аденгра
Стэнли Нвабили
logoАль-Холуд
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