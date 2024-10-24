Онана претендует на приз вратарю года в Африке, Хакими, Гирасси, Лукман и Тапсоба – игроку года
Конфедерация африканского футбола (CAF) составила списки игроков в нескольких номинациях. Учитываются выступления в период с января по октябрь 2024 года.
На звание лучшего игрока года претендуют: Амин Гуири («Ренн», Алжир), Эдмонд Тапсоба («Байер», Буркина-Фасо), Симон Аденгра («Брайтон», Кот-д′Ивуар), Шансель Мбемба («Марсель», ДР Конго), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Суфьян Раими («Аль-Айн», Марокко), Адемола Лукман («Аталанта», Нигерия), Уильям Трост-Эконг («Аль-Холуд», Нигерия) и Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунс», ЮАР).
На звание лучшего вратаря года претендуют: Уссама Бенбут («УСМ Алжир», Алжир), Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун), Яхья Фофана («Анжер», Кот-д′Ивуар), Лионель Мпаси («Родез», ДР Конго), Мустафа Шобир («Аль-Ахли» Каир, Египет), Джиги Диарра («Янг Эфриканс», Мали), Мунир Мохамеди (РСБ, Марокко), Стэнли Нвабили («Чиппа Юнайтед», Нигерия), Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунс», ЮАР) и Аманаллах Меммиче («Эсперанс», Тунис).
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