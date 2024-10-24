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  • Александр Мостовой: «О Fan ID уже никто не говорит, половина его сделали, но понять никто не может, зачем это надо. И с Кубком все притихли – много проходных матчей, но играют»
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Александр Мостовой: «О Fan ID уже никто не говорит, половина его сделали, но понять никто не может, зачем это надо. И с Кубком все притихли – много проходных матчей, но играют»

Александр Мостовой высказался о Fan ID и формате Фонбет Кубка России.

«Во всем мире играют в Кубке по системе «проиграл – вылетел». Хорошо, что хотя бы убрали в этом сезоне эту последнюю стадию, когда команда два раза могла вылететь, а потом оказаться в финале. Дошло это наконец до них, хотя я говорил об этом в первый же день, когда стало известно о формате.

С одной стороны, все приелось уже, и это как-то затихло. Вот о Fan ID уже никто не говорит сейчас. Все притихли, половина его сделали, правда, понять никто не может, зачем это надо. И в случае с Кубком тоже все притихли – играют и играют.

Другое дело, что многие игры Кубка я вообще не смотрел. Там по пять команд уже вышли, а другие вообще нет. Разницы особой нет, что ты второе место занял, что третье. Многим командам даже выгодно закончить на третьем, чтобы в плей-офф попасть на клуб из ФНЛ. Ну, так сделали, и уже назад не переделать.

Мы смотрим игры вчерашние или позавчерашние, а смысл от них? Там половина команд приезжают пятым составом играть. В товарищеской игре так же было бы. А в системе игр навылет, когда ты понимаешь, что можешь после матча вылететь, проходных игр бы не было. Ты вылетел – все, поехал домой.

Мы помним, когда «Акрон» выбивал команды в Кубке, потом ребята бедные должны были в финале играть, а сели в автобус и поехали домой. Кубок всегда интересен, трофей всегда должен быть, просто этот формат подразумевает то, что мы уже третий год видим. Все равно сильные команды дальше проходят, потому что это плюс для них.

Также много никому не нужных, проходных игр. Получается, что ты две игры выигрываешь и один раз играешь вничью, и ты уже точно выходишь из группы. Есть несколько команд, которые две-три игры вначале проиграли, и дальше уже смысла им играть нет.

Я не сторонник этого, но если уже такой формат есть, то все равно нужно играть», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России Мостовой.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
болельщики
logoАлександр Мостовой
logoСоветский спорт
Fan ID
logoАкрон
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