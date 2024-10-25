Месси среди финалистов на приз MVP года в МЛС, Суарес – новичку, Альба – защитнику, Льорис – вратарю
МЛС объявила финалистов призов по итогам регулярного чемпионата в 2024 году.
На награду самому ценному игроку претендуют Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед»), Эвандер («Портленд»), Кучо Эрнандес («Коламбус»), Лионель Месси и Луис Суарес (оба – «Интер Майами»).
На награду лучшему тренеру претендуют Крис Армас («Колорадо»), Херардо Мартино («Интер Майами») и Вильфрид Нанси («Коламбус»).
На приз лучшему новичку претендуют Лука Орельяно («Цинциннати»), Габриэл Пек («Лос-Анджелес Гэлакси») и Луис Суарес («Интер Майами»).
На приз лучшему защитнику претендуют Жорди Альба («Интер Майами»), Стивен Морейра («Коламбус») и Джексон Рейген («Сиэтл»).
На приз лучшему вратарю претендуют Кристиян Кахлина («Шарлотт»), Уго Льорис («Лос-Анджелес») и Патрик Шульте («Коламбус»).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт МЛС
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