Месси среди финалистов на приз MVP года в МЛС, Суарес – новичку, Альба – защитнику, Льорис – вратарю

МЛС объявила финалистов призов по итогам регулярного чемпионата в 2024 году.

На награду самому ценному игроку претендуют Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед»), Эвандер («Портленд»), Кучо Эрнандес («Коламбус»), Лионель Месси и Луис Суарес (оба – «Интер Майами»). На награду лучшему тренеру претендуют Крис Армас («Колорадо»), Херардо Мартино («Интер Майами») и Вильфрид Нанси («Коламбус»). На приз лучшему новичку претендуют Лука Орельяно («Цинциннати»), Габриэл Пек («Лос-Анджелес Гэлакси») и Луис Суарес («Интер Майами »). На приз лучшему защитнику претендуют Жорди Альба («Интер Майами»), Стивен Морейра («Коламбус») и Джексон Рейген («Сиэтл»). На приз лучшему вратарю претендуют Кристиян Кахлина («Шарлотт»), Уго Льорис («Лос-Анджелес») и Патрик Шульте («Коламбус»).