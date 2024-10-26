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Смертин о футболистах: «За пределами поля ты должен быть примером. Для меня важно горизонтальное развитие, чтение книг в том числе» 

Алексей Смертин заявил, что футболисты должны быть примером для подражания.

«За пределами футбольного поля ты должен быть примером. Когда осознаешь, что представляешь сборную, особенно когда ты капитан, понимаешь, что тебя начинают каким‑то образом копировать: прическу, поведение, речевые обороты.

Карьера футболиста вертикальна. Это успех, самореализация. Если брать высокий уровень футбола, то и начальный капитал. По большому счету к 30 годам ты уже человек, который добился практически всего, а вся жизнь еще впереди. 

Я нисколько не выстраивал траектории дальнейшей жизни. Возьмите Сергея Семака, Валерия Карпина — это известные футболисты в прошлом, а сейчас успешные тренеры, но это вертикальное развитие. А для меня важно горизонтальное развитие. Это и чтение книг в том числе. Отличие человека от животного — разум. Наша задача — сохранить и приумножить разум», — сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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