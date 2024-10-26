Смертин о футболистах: «За пределами поля ты должен быть примером. Для меня важно горизонтальное развитие, чтение книг в том числе»
«За пределами футбольного поля ты должен быть примером. Когда осознаешь, что представляешь сборную, особенно когда ты капитан, понимаешь, что тебя начинают каким‑то образом копировать: прическу, поведение, речевые обороты.
Карьера футболиста вертикальна. Это успех, самореализация. Если брать высокий уровень футбола, то и начальный капитал. По большому счету к 30 годам ты уже человек, который добился практически всего, а вся жизнь еще впереди.
Я нисколько не выстраивал траектории дальнейшей жизни. Возьмите Сергея Семака, Валерия Карпина — это известные футболисты в прошлом, а сейчас успешные тренеры, но это вертикальное развитие. А для меня важно горизонтальное развитие. Это и чтение книг в том числе. Отличие человека от животного — разум. Наша задача — сохранить и приумножить разум», — сказал бывший игрок сборной России.
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