Глушков о кино и книгах: «Посмотрел французский фильм – стало интересно почитать Гюго, нравится «Игра престолов». Раньше смотрел каждую свободную минуту, сейчас времени меньше»
– Почему спросил про «Метод» – вы говорили, у вас есть любимые сериалы. В частности, в 2021 году вы говорили, что это «Нарко», «Ведьмак», «Викинги», «Спартак» и «Бумажный дом». В вашем рейтинге что-то изменилось?
– Все осталось. Это интересные сериалы, рекомендую. Раньше каждую свободную минуту смотрел сериалы и фильмы, сейчас у меня меньше времени.
– Почему в рейтинге нет «Игры престолов»?
– На тот момент «Игра престолов» была как-то заезженна, многие смотрели ее. А так, мне нравится этот сериал, его можно внести в упомянутый список.
– Любимый персонаж из «Игры престолов»?
– Карлик Тирион. Нелюбимые – Серсея и Джоффри.
– Ваши любимые фильмы – «Лицо со шрамом», «Троя» и «Гарри Поттер». Почему такой разброс в жанрах?
– Все зависит от возраста. «Лицо со шрамом» показалось мне романтичным фильмом. Бандиты, что-то еще. Это смотрелось очень интересно, но сейчас мне это кино нравится уже меньше.
– Любимые книги – «Отверженные», «История компании Nike» и «Остров сокровищ». Вы правда читали «Отверженных» Гюго?
– Да, все так. Я посмотрел какой-то французский фильм, поэтому мне стало интересно почитать Гюго. Не скажу, что мне прям понравилось. Просто я не читаю очень много книг, поэтому и занести в этот список могу не очень много, – сказал Глушков.
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