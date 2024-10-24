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Сын Пеле: «Винисиус заслужил «Золотой мяч» за очень хороший сезон. Ему только не хватило победы на Кубке Америки»

Младший сын Пеле считает, что Винисиус Жуниор заслужил «Золотой мяч».

«Он стал игроком иного уровня, очень прибавил, стал лучше. Помню, что несколько лет назад ему трудно было забивать голы, особенно такие [как в матче Лиги чемпионов с «Боруссией»].

Винисиус заслужил «Золотой мяч» после очень хорошего сезона. Ему только не хватило победы на Кубке Америки», – сказал Жошуа ду Насименту.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Cadena SER
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logoКубок Америки
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
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